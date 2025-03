NFL: Seahawks verpflichten Star-Receiver

Der Vertrag des Passempfängers war am Mittwoch von den Los Angeles Rams aufgelöst worden, für die er acht Jahre lang spielte. Bei den Seahawks wird er in die Fußstapfen von D.K. Metcalf treten, der unter der Woche zu den Pittsburgh Steelers getradet wurde.

Kupp als fünfter Spieler zu den Seahawks

In den drei vergangenen Spielzeiten wurde Kupp von vielen Verletzungen ausgebremst. Insgesamt steht Kupp bei 634 Fängen für 7.776 Yards und 58 Touchdowns. Im Alter von 31 Jahren kehrt der in Yakima, Washington geborene Kupp erstmals in seiner NFL-Karriere in seinen Heimatstaat zurück.