NFL-Team schnappt sich deutschen Kicker

Der deutsche Kicker Lenny Krieg hat nach seinen beeindruckenden Leistungen beim Scouting Combine einen garantierten Dreijahresvertrag bei den Atlanta Falcons unterschrieben. Das berichtete der für gewöhnlich gut informierte NFL -Experte Mike Garafolo am Donnerstagabend. Krieg soll dabei das NFL-Minimum (im ersten Jahr 840.000 US-Dollar) verdienen und einen Signing Bonus erhalten.

Die Falcons waren laut Garafolo auch nicht das einzige Team mit Interesse an Krieg, der beim Pro Day des International Pathway Programms (IPP) mit seiner Treffsicherheit beeindruckt hatte. Alle 14 Field-Goal-Versuche aus Distanzen zwischen 35 und 55 Yards hatte der 23-Jährige verwandelt.

Der gebürtige Berliner, der zuletzt in der European League of Football für die Stuttgart Surge spielte, war gemeinsam mit Landsmann und Punter Bastian Roppelt erst nachträglich ins IPP-Aufgebot gerückt, durch das internationale Talente für den Sprung in die NFL vorbereitet werden.