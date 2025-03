NFL: Wilson zu den Giants - Weg frei für Rodgers

Der Deal schiebt das Quarterback-Karussell noch einmal an. Unterschreibt nun auch Aaron Rodgers?

Star-Quarterback Russell Wilson wird in der kommenden Saison der National Football League (NFL) die seit Jahren schwachen New York Giants anführen. Der 36-Jährige, einst Champion mit den Seattle Seahawks, erhält ESPN zufolge einen Einjahresvertrag für bis zu 21 Millionen Dollar, davon 10,5 garantiert.

"Hier war ich schon mal. Ich kann es kaum erwarten", schrieb Wilson beim Kurznachrichtendienst X über ein Foto des MetLife Stadiums, in dem die Giants und die New York Jets spielen - dort hatte er für die Seahawks den Super Bowl 2014 gegen die Denver Broncos gewonnen. Beim Draft ziehen die Giants an dritter Position, sie könnten dennoch ihren Quarterback der Zukunft auswählen.