"Pacman" schummelte bei Drogentests: "Ich bin schlau"

Der frühere Footballstar Adam „Pacman“ Jones hat nach eigenen Angaben bei den Drogentests in der US-Profiliga NFL stets betrogen. „Ich habe meine Pisse nie für einen Pisstest verwendet. Nicht ein einziges Mal. Nicht ein einziges Mal“, sagte der 41-Jährige in der Talkshow „We Got Time Today“, die in Deion Sanders ein anderer ehemaliger NFL-Star moderiert.