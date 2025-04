76 Millionen! 49ers verlängern mit NFL-Star

Tight End George Kittle verlängert bei den 49ers um vier Jahre für bis zu 76,4 Mio. Dollar. Sein Ziel: Karriereende in San Francisco.

Tight End George Kittle verlängert bei den 49ers um vier Jahre für bis zu 76,4 Mio. Dollar. Sein Ziel: Karriereende in San Francisco.

Kittle unternahm einen bedeutenden Schritt in Richtung dieses Ziels, indem er und die Niners sich auf eine vierjährige Vertragsverlängerung über bis zu 76,4 Millionen Dollar einigten.

NFL: Bedeutender Vertrag für Kittle

Die Vertragsverlängerung umfasst 40 Millionen Dollar an garantiertem Geld. Der 31-jährige Kittle, der versprochen hat, weiterzuspielen „bis die Räder abfallen“, ist nun in der Position, seine gesamte Karriere bei dem Team zu verbringen, das ihn 2017 mit einem Fünftrunden-Pick im NFL Draft ausgewählt hat.

Der elitäre 10-Jahre-Klub der 49ers winkt

Dieser Club ehrt Spieler, die mindestens zehn aufeinanderfolgende Saisons in San Francisco gespielt haben und umfasst seit der Gründung des Teams 1946 insgesamt 51 Spieler. Seit 2017, als Tackle Joe Staley hinzugefügt wurde, ist jedoch kein neuer Spieler dazugekommen.

Kittle wird 2025 in seine neunte Saison gehen, was bedeutet, dass er nur eines der zusätzlichen Jahre seines Vertrags spielen muss, um das nächste Mitglied dieses Clubs zu werden. Kittle nannte dies „ein großes Ziel von mir“.

Einer er besten Tight Ends der NFL

Wenn Kittle seine aktuelle Leistung beibehält, sollte er keine Probleme haben, die zehn Jahre in San Francisco zu erreichen und darüber hinaus.

In der Saison 2024 belegte Kittle den dritten Platz unter den Tight Ends in Receiving Yards (1.106), war Zweiter bei den Touchdowns (8) und Erster bei den Yards pro Catch (14,2), während er weiterhin ein wichtiger Blocker im Laufspiel von San Francisco war.

Diese Leistungen brachten ihm seine sechste Pro Bowl-Auswahl und eine weitere All-Pro-Auszeichnung (Second Team, seine fünfte Nominierung in den ersten oder zweiten All-Pro-Teams) ein.

Historische Zahlen für Kittle

Kittle wurde auch einer von fünf Tight Ends in der Geschichte der Liga, die vier oder mehr 1.000-Yard-Saisons erreicht haben, neben Travis Kelce (sieben), Rob Gronkowski, Tony Gonzalez und Jason Witten (jeweils vier). Er übertraf auch Gronkowski für die zweitmeisten Yards eines Tight Ends in seinen ersten acht Saisons in der NFL (7.380), nur hinter Kelce.