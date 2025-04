Chargers holen Rugby-Profi Petaia in die NFL

Nach dem walisischen Toptalent Louis Rees-Zammit hat der nächste Rugby-Profi den Sprung in die US-Footballliga NFL geschafft. Jordan Petaia wurde von den Los Angeles Chargers unter Vertrag genommen. Der Australier überzeugte im Probetraining im Rahmen des International Player Pathway Programms in Florida, in dem sich Spieler aus anderen Sportarten für einen Vertrag empfehlen können.

Petaia, der im Rugby fast alle Position in der Hintermannschaft spielen kann, soll als Tight End eingesetzt werden. Mit Australien nahm der 25-Jährige an zwei Weltmeisterschaften teil. Nach der Saison 2024 wagte er den Versuch, sich im Football durchzusetzen.

Einem Spieler aus der australischen Nationalmannschaft ist dies zuvor noch nicht gelungen. Petaias Landsmann Jordan Mailata, der bereits seit 2018 für die Philadelphia Eagles spielt, war vor seinem Wechsel in der in Down Under populären Variante Rugby League aktiv gewesen.