NFL-Schock! Selbstmord von Juwel nach Verfolgungsjagd

SPORT1 14.04.2025 • 09:29 Uhr Die USA unter Schock: NFL-Hoffnung Kyren Lacy stirbt nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in Houston. Er stand wegen eines tödlichen Unfalls unter Anklage. Ermittlungen laufen.

Der ehemalige LSU-Receiver Kyren Lacy wurde am Samstagabend tot in Houston aufgefunden.

Laut eines Berichts der zuständigen Polizeibehörde starb der 24-Jährige durch Selbstmord in seinem Auto, während er von den Behörden verfolgt wurde. Lacy stand wegen eines tödlichen Autounfalls in Louisiana im Dezember unter Anklage.

NFL-Anwärter: Flucht vor Polizei endet tragisch

Die Polizei reagierte am späten Samstagabend auf einen Anruf eines weiblichen Familienmitglieds, das berichtete, Lacy habe während eines verbalen Streits eine Schusswaffe in den Boden abgefeuert.

Als die Beamten am Tatort eintrafen, erfuhren sie, dass Lacy in einem Fahrzeug geflüchtet war. Die Verfolgungsjagd endete tödlich. Als die Beamten das Fahrzeug erreichten, fanden sie ihn tot vor, offenbar durch Selbstmord. Rettungskräfte erklärten Lacy am Unfallort für tot.

„Wir sind traurig, vom tragischen Tod des ehemaligen LSU-Football-Studenten Kyren Lacy zu erfahren“, hieß es in einem Statement seines College-Teams Louisiana State (LSU) in einer Stellungnahme. „Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Familie und seinen Lieben, sowie bei seinen ehemaligen Teamkollegen und Trainern, die von seinem Tod betroffen sind.“

Emotionale Worte von Lacys Vater

Lacys Vater, Kenny Lacy, äußerte sich am Sonntag in einem Social-Media-Post und appellierte an Eltern, sich frühzeitig um die psychische Gesundheit ihrer Kinder zu kümmern.

„Unser Leben hat sich für immer verändert und das wird niemals in Ordnung sein, aber Gott brauchte mein Baby mehr, als es hier gebraucht wurde“, schrieb Kenny Lacy auf Facebook. „Dies ist die größte Herausforderung, die unsere Familien bewältigen müssen, aber ich weiß, dass die Liebe und das Mitgefühl in unseren Familien uns durch diese schwere Zeit helfen werden.“

Schwere Vorwürfe gegen College-Star

Kyren Lacy wurde beschuldigt, am 17. Dezember einen Unfall verursacht zu haben, bei dem ein 78-jähriger Mann ums Leben kam. Er floh vom Unfallort, ohne Hilfe zu leisten oder die Behörden zu informieren.

Am 12. Januar stellte er sich den Behörden, wurde inhaftiert und gegen eine Kaution von 151.000 Dollar freigelassen, wie aus Polizeiberichten hervorgeht. Laut den Unterlagen des Lafourche Parish Sheriff‘s Office in Louisiana wurde Lacy wegen fahrlässiger Tötung, Fahrerflucht mit Todesfolge und rücksichtsloser Fahrweise angeklagt. Eine Grand Jury sollte am Montag mit der Beweisaufnahme im Fall beginnen.

„Mit tiefem Bedauern bestätigen wir den tragischen Tod von Kyren Lacy. Zunächst bitten wir die Öffentlichkeit und die Medien, seiner Familie die nötige Zeit und den Raum zu geben, um diesen unvorstellbaren Verlust in Ruhe zu betrauern“, sagte Lacys Anwalt, Matthew Ory, in einer Stellungnahme gegenüber ESPN.

Vielversprechende Football-Karriere jäh beendet

Lacy meldete sich am 19. Dezember für den NFL Draft an, zwei Tage nach dem Unfall, und spielte nicht beim Sieg von LSU über Baylor im Texas Bowl. Im März nahm er am Pro Day von LSU teil und wurde als einer der besten fünf bis zehn Receiver im Draft eingestuft.

