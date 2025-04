Ein nie dagewesener Koloss kommt in die NFL

Desmond Watson bekommt seine Chance in der NFL. Mit dem Lineman kommt ein Spieler von nie dagewesenen Ausmaßen in die Liga.

Beim Draft hat es nicht geklappt, doch ein paar Tage später hat Desmond Watson doch noch die Chance auf eine Zukunft in der NFL bekommen.

Letztlich nahmen die Tampa Bay Buccaneers den Koloss als Undrafted Free Agent auf, wie der knapp über zwei Meter große Athlet selbst in den Sozialen Medien verkündete.

Ein „extrem intelligenter“ Gigant

Watson ist ein Spieler, der selbst unter den schwersten Jungs in der NFL noch heraussticht. Im College lief er für die Florida Gators auf.

„Einhorn“ beeindruckt Scouts vor Draft

Das „Einhorn“ hatte die Scouts vor dem Draft durchaus beeindruckt. Beim Bankdrücken machte er mit 102 Kilogramm ganze 36 Wiederholungen - Topwert beim diesjährigen Combine. Die 40 Yards legte er zudem in 5,93 Sekunden zurück.

Allerdings, so schreibt es The Guardian , soll er bei manchen Drills außer Atem gewesen sein.

Seine Maße könnten ihn anfälliger für Verletzungen machen, wurde gemutmaßt. Im College hatte er aber in vier Spielzeiten jedoch kein einziges Spiel verpasst.

Bei den Bucs soll der Gigant, der in seiner bisherigen Laufbahn auch schon als Fullback zum Einsatz kam, einen Unterschriftsbonus in Höhe von 20.000 Dollar erhalten, 50.000 Dollar seines Gehalts seien laut The Athletic garantiert.