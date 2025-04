NFL-Draft 2025 heute live im Free-TV, Stream - First Round Picks, Deutsche, Zeitplan

Der NFL-Draft findet 2025 in Green Bay statt. Wann geht‘s los? Wo wird das Event im TV übertragen? Was sind die wichtigsten Picks? Sind Deutsche dabei? SPORT1 hat alle Infos zum NFL-Draft.

NFL-Draft LIVE: Wie viele Runden gibt es?

Los geht es in der Nacht auf Donnerstag (2 Uhr deutscher Zeit) mit der ersten Runde. Die Tennessee Titans haben als schlechtestes Team der Vorsaison den ersten Pick und werden höchstwahrscheinlich Quarterback Cam Ward auswählen. Nachdem im vergangenen Jahr direkt drei Quarterbacks ausgewählt wurden (Caleb Williams, Rookie des Jahres Jayden Daniels, Drake Maye) und insgesamt sechs Spielmacher unter den ersten zwölf Picks waren, wird es diesmal nicht so einen Run auf Quarterbacks geben.

Nach Ward zweifeln viele Scouts und NFL-Experten an der Qualität der weiteren Talente wie Shedeur Sanders, Sohn der NFL-Legende Deion Sanders, oder Jaxson Dart. Es ist durchaus möglich, dass beide erst in der Nacht auf Samstag ihre Namen hören, dann geht es mit den Runden zwei und drei (1 Uhr deutscher Zeit) weiter.

Alle Deutschen in der NFL 2024/25:

Free-TV und Stream: So können Sie den NFL-Draft live verfolgen

Welche Picks stehen besonders im Fokus?

Quarterback Cam Ward dürfte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an Nummer eins nach Tennessee gehen. Danach wird es mit den Cleveland Browns interessant. Als Favorit gilt hier College-Star Travis Hunter, der als erster Spieler der modernen NFL als Wide Receiver und Cornerback für sein neues Team spielen und starten möchte - also in Angriff und Abwehr.

Die New York Giants haben das dritte Auswahlrecht und bräuchten eigentlich einen Quarterback, werden sich aber wahrscheinlich für den herausragenden Verteidiger Abdul Carter entscheiden. Ein Trade mit einem Team weiter hinten in der Liste ist allerdings auch möglich. Dahinter folgen in den Top Ten die New England Patriots, Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders, New York Jets, Carolina Panthers, New Orleans Saints und Chicago Bears. Das nächste Team mit Bedarf für einen Quarterback sind die Pittsburgh Steelers (Pick 21).