NFL-Draft: Sanders muss weiter warten - Unverständnis bei Trump

Für Quarterback Shedeur Sanders geht das lange Warten beim diesjährigen Draft der NFL weiter. Der Sohn von „Primetime“ Deion Sanders wurde am Freitagabend (Ortszeit) in Green Bay/Wisconsin auch in der zweiten und dritten Runde von keinem Team ausgewählt. Im Vorfeld der Talenteverteilung war der Spieler von der University of Colorado Boulder als Kandidat für Runde eins gehandelt worden.