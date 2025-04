Frühe Überraschung im NFL-Draft

An Position eins wählt Tennessee erwartungsgemäß den Quarterback Cam Ward. Jacksonville sorgt früh für eine große Überraschung. Ein prominenter Name muss sich hingegen gedulden.

An Position eins wählt Tennessee erwartungsgemäß den Quarterback Cam Ward. Jacksonville sorgt früh für eine große Überraschung. Ein prominenter Name muss sich hingegen gedulden.

Die Jacks tradeten sich gleich zum Beginn des Drafts nach oben und sorgten so schon an der zweiten Stelle für eine kleine Überraschung.

Der 21-Jährige von der University of Colorado Boulder kann sowohl in der Offensive als Wide Receiver, als auch in der Defensive als Cornerback spielen. Die Browns wählten dafür an Nummer fünf aus.