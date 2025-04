NFL-Draft: "Wir hätten keine Angst!"

SPORT1 17.04.2025 • 11:04 Uhr Travis Hunter, talentierter Spieler aus Colorado, könnte beim NFL Draft von den Giants als Cornerback und Wide Receiver ausgewählt werden.

Sollte Travis Hunter in der kommenden Woche beim NFL Draft von den New York Giants an dritter Stelle ausgewählt werden, könnte er seinen Traum verwirklichen, sowohl als Cornerback als auch als Wide Receiver in der NFL zu spielen.

„Wir hätten keine Angst davor, ihn auf beiden Seiten des Balles einzusetzen“, erklärte Giants General Manager Joe Schoen am Mittwoch während seiner jährlichen Pre-Draft-Pressekonferenz.

NFL-Draft: Giants sind flexibel

Schoen wollte sich nicht festlegen, ob Hunter in New York eher als Cornerback oder Wide Receiver eingesetzt werden würde. Stattdessen betonte er, dass die Giants in einer einzigartigen Position seien, da sie bereits über drei gute Receiver verfügen und mit ihrer Secondary zufrieden sind. Dies würde ihnen verschiedene Optionen eröffnen.

Hunter machte Anfang der Woche deutlich, dass er nicht bereit wäre, sich auf eine Position beschränken zu lassen. „Ich würde nie wieder Football spielen“, sagte Hunter gegenüber CBS Sports. „Ich habe es mein ganzes Leben lang gemacht und liebe es, auf dem Footballfeld zu sein. Ich fühle, dass ich auf beiden Seiten des Balles dominieren könnte, und ich genieße es wirklich.“

Hunter hat Pro Bowl-Potenzial auf beiden Positionen

Ein NFL-General Manager sagte gegenüber ESPN, dass Hunter auf beiden Positionen ein Pro Bowl-Spieler sein könnte. Er sei so talentiert und geschickt in beiden Rollen. Dennoch scheint unter NFL-Quellen Konsens zu herrschen, dass seine Hauptposition in der Liga Cornerback sein sollte. In der vergangenen Saison spielte Hunter 86 Prozent der Snaps von Colorado, die höchste Quote, und eine ziemlich gleichmäßige Aufteilung zwischen Offensive und Defensive.

Schoen ist sich bewusst, dass es "schwierig" wäre, für Hunter, das Doppelspiel auf NFL-Niveau zu meistern. Sowohl die physischen als auch die mentalen Aspekte könnten herausfordernd sein. "Wir schauen uns die Arbeitsbelastung und die Yardage jeden Tag an und für mich wird es darauf ankommen, den mentalen Teil zu bewältigen, denn die Offensive ist sehr schwer zu lernen und dann die Defensive auf wöchentlicher Basis", sagte Schoen.

Entscheidungen beim NFL-Draft

Die Giants könnten jedoch keine Entscheidungsmacht haben, wenn Hunter bereits von den Cleveland Browns mit dem zweiten Pick ausgewählt wird. Zudem müssen die Giants entscheiden, ob sie mit dem dritten Pick einen Quarterback wählen oder nicht. Hunters College-Teamkollege Shedeur Sanders wird mit ihnen in Verbindung gebracht und hat ein privates Workout mit dem Team für Donnerstag in Colorado, geplant.