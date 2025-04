NFL: Hat dieser miese Streich Folgen?

Während das Quarterback-Talent gespannt darauf wartete, welches Team ihn beim Draft wählen würde, rief ihn jemand an, der sich als Mickey Loomis, General Manager der New Orleans Saints, ausgab.

Draft: Rätsel um Fake-Anruf bei Sanders gelöst

In einem Instagram-Post entschuldigte er sich für sein Verhalten und bezeichnete es als „völlig unentschuldbar, peinlich und beschämend“. Weiter schrieb er: „Es tut mir so leid, dass ich dir diesen Moment genommen habe, es war egoistisch und kindisch.“

Sanders nahm die Entschuldigung an und zeigte sich unbeeindruckt von dem Vorfall. „Es hatte keinen wirklichen Einfluss auf mich“, sagte Sanders in einer Telefonkonferenz mit Reportern aus Cleveland. „Es war kindisch, aber jeder macht hin und wieder kindische Dinge.“

NFL kündigte Untersuchungen an

Die Falcons distanzierten sich von Ulbrichs Verhalten und entschuldigten sich ebenfalls bei Sanders und seiner Familie. Jeff Ulbrich war sich des Datenlecks und des Streichanrufs nicht bewusst. Das Team kündigte an, seine Protokolle zu überprüfen, um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden. „Die Atlanta Falcons dulden dieses Verhalten nicht und senden unsere aufrichtigen Entschuldigungen an Shedeur Sanders und seine Familie“, hieß es in der Erklärung des Teams.