NFL trauert um Schlüsselspieler des ersten Super-Bowl-Champions

SPORT1 29.04.2025 • 09:15 Uhr Der frühere Football- und Baseball-Star Tom Brown stirbt mit 84 Jahren. Seine berühmte Interception 1966 ebnete den Green Bay Packers den Weg zum Gewinn des ersten Super Bowl.

Der zweimalige Super-Bowl-Champion Tom Brown, der 1966 eine Schlüsselrolle beim Triumph der Green Bay Packers spielte, ist im Alter von 84 Jahren verstorben.

Sowohl die Packers als auch Browns College, die University of Maryland, bestätigten seinen Tod am Montag. Die Packers teilten mit, dass ihr früherer Safety bereits am vergangenen Mittwoch verstorben sei.

Aktiv in der NFL und der MLB

Brown spielte sechs Saisons in der NFL, nachdem er 1963 in der zweiten Runde von den Packers gedraftet wurde. Im darauffolgenden Jahr schloss er sich Green Bay an, nachdem er eine Saison in der Major League Baseball bei den Washington Senators gespielt hatte.

Brown war Teil der Packers-Mannschaft, die unter Coach Vince Lombardi - Namensgeber des späteren Meisterpokals -, von 1965 bis 1967 drei aufeinanderfolgende NFL-Titel und dabei die ersten beiden Super Bowls an der Seite von Quarterback Bart Starr gewann. Besonders in Erinnerung ist ein Spielzug.

Ein Moment für die Geschichtsbücher

Im NFL-Endspiel 1966 - bei dem es um die Qualifikation für den ersten Super Bowl gegen den Meister der früheren Konkurrenzliga AFL ging - verteidigten die Packers eine 34:27-Führung in der letzten Minute, als die Dallas Cowboys bis zur 2-Yard-Linie vorrückten und die Chance hatten, das Spiel auszugleichen. Doch beim vierten Versuch fing Brown einen Brechstangen-Pass von Quarterback Don Meredith in der Endzone ab, was den Sieg für Green Bay sicherte. Zwei Wochen später gewannen die Packers den Super Bowl I gegen Kansas City.

Brown erzielte auch eine Interception in den Playoffs 1967 gegen die Los Angeles Rams. Die Packers gewannen daraufhin den berühmten „Ice Bowl“ gegen Dallas und danach den Super Bowl gegen die Raiders.

1969 wurde Brown von Green Bay zu den Washington Redskins getradet, nachdem Lombardi dort engagiert worden war. Er spielte nur ein Spiel in seiner letzten NFL-Saison.