Schwere Vorwürfe: NFL-Hoffnung festgenommen

Kosten diese Vorfälle die Karriere eines NFL-Talents? Isaiah Bond gilt als einer der talentiertesten Receiver im anstehenden NFL-Draft - hat nun aber großen Ärger mit den Behörden. Das Juwel hat sich am Donnerstagmorgen aufgrund eines ausstehenden Haftbefehls wegen sexueller Nötigung der Polizei in Frisco, Texas, gestellt. Dies bestätigte die örtliche Polizeibehörde gegenüber ESPN . Allerdings wurde der 21-Jährige anschließend gegen eine Kaution freigelassen. Die genauen Vorwürfe sind bisher unklar.

In einer auf Instagram veröffentlichten Erklärung bezeichnete Bond die Anschuldigungen als „offensichtlich falsch“. Der Receiver fügte an: „Bezüglich der gegen mich erhobenen Anschuldigung bitte ich um Zeit und Gelegenheit, mich zu verteidigen und die Behauptungen als offensichtlich falsch zu beweisen. Ich arbeite vollständig mit den Behörden zusammen und werde ein williger und aktiver Teilnehmer an der Untersuchung bleiben.“