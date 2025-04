Titans holen NFL-Star - für den Top-Pick im Draft!

NFL-Draft: Quarterback Ward wohl zu den Titans

Tennessee wird voraussichtlich Spielmacher Cam Ward mit dem ersten Pick im Draft in der Nacht auf Freitag auswählen. Locketts Erfahrung könnte dem Rookie-Quarterback helfen, sich in der NFL einzufinden und sich schnell zu akklimatisieren. Die Seattle Seahawks entließen Lockett, 32, am 5. März und beendeten damit seine zehnjährige und äußert erfolgreiche Karriere in Seattle. Durch seine Entlassung sparte Seattle 17 Millionen Dollar ein.

Lockett: Beeindruckende NFL-Karriere

Seattle draftete Lockett 2015 in der dritten Runde. Er machte sofort als Kick Returner auf sich aufmerksam und wurde als Rookie in den Pro Bowl gewählt sowie als First-Team All-Pro ausgezeichnet. Sein Durchbruch als Receiver gelang ihm 2018 mit 965 Yards und zehn Touchdowns.

In den folgenden vier Saisons übertraf er jeweils die 1.000-Yard-Marke, und seine 45 Touchdowns in diesem Zeitraum waren die viertmeisten unter den Wide Receivern. Lockett, der in seiner Karriere nur zwei Spiele aufgrund von Verletzungen und ein weiteres wegen COVID-19 verpasste, rangiert in der Franchise-Geschichte der Seahawks nur hinter Hall of Famer Steve Largent in den Kategorien Catches (661), Receiving Yards (8.594) und Receiving Touchdowns (61).