Todkranke NFL- und Wrestling-Legende in Hospizpflegeheim

Steve McMichael war ein Topstar bei den Chicago Bears

McMichael hatte 2021 bekanntgegeben, dass er an der unheilbaren und in der Regel innerhalb weniger Jahre tödlichen Nerven- und Lähmungskrankheit ALS leidet, die den 2018 verstorbenen Physiker Stephen Hawking in den Rollstuhl gezwungen und den früheren Wolfsburger Bundesliga-Profi Krzysztof Nowak 2005 mit nur 29 Jahren das Leben gekostet hatte. Öffentliche Fotos zeigen, dass McMichael sich seit längerem in einem körperlich ausgemergelten Zustand befindet.