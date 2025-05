32 Jahre Haft für NFL-Superfan - "Es war für mich beleidigend!"

SPORT1 13.05.2025 • 09:05 Uhr NFL-Superfan Xaviar Babudar erhält 32 Jahre Haft für Bankraubserie. Der bekannte Anhänger der Kansas City Chiefs war bereits für Überfälle in sieben Staaten verurteilt.

Xaviar Babudar, berüchtigter Superfan der Kansas City Chiefs, wurde am Montag in Oklahoma zu 32 Jahren Haft verurteilt. Zwei Jahre nach seiner Festnahme in Oklahoma, als er nach einem Bankraub auf der Flucht war, muss Babudar nun eine zusätzliche Haftstrafe absitzen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bekannt als ChiefsAholic, verbüßt er bereits eine 17,5-jährige Strafe für Banküberfälle in sieben Bundesstaaten von 2022 bis 2023. Die Staatsanwaltschaft von Tulsa County strebte sogar eine lebenslange Haftstrafe für den 30-Jährigen an, um sicherzustellen, dass er für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wird.

NFL-Superfan lange im Knast - „Es war für mich beleidigend“

Die neue Strafe wird zeitgleich mit der Bundesstrafe vollstreckt, was bedeutet, dass Babudar nach deren Ende weitere 14,5 Jahre in einem Gefängnis in Oklahoma verbringen wird.

„Es war für mich beleidigend“, sagte Steve Kunzweiler, Bezirksstaatsanwalt von Tulsa County, „dass ein Serienräuber so viele hart arbeitende Amerikaner im ganzen Land schädigen konnte und dafür nur 17,5 Jahre von der Bundesregierung erhielt. Mein Wunsch war, dass er den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringt. Er hat heute eine weitere Chance bekommen, aber zumindest wird er zusätzliche Zeit absitzen, und meine Gedanken sind bei den Opfern, die weiterhin unter seiner Gewalt leiden.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Chiefs-Anhänger Babudar legt Geständnis ab

Im März bekannte sich Babudar in Oklahoma schuldig, einen bewaffneten Raubüberfall, eine maskierte Körperverletzung und das Entfernen eines elektronischen Überwachungsgeräts im Zusammenhang mit einem bewaffneten Raubüberfall am 16. Dezember 2022 auf eine Bank in Tulsa begangen zu haben.

Babudars Anwälte, Brett und Jay-Michael Swab, zeigten sich erleichtert über das Urteil. Jay-Michael Swab erklärte: „[Die Anklage] wollte, dass er im Gefängnis stirbt. Unsere gesamte Position von Anfang an war, dass wir in einer Welt leben wollen, in der jeder gleich behandelt wird, nicht basierend auf Bekanntheit oder Präsenz in sozialen Medien.“

Kriminelle Vergangenheit - auch in Zusammenhang mit der NFL

Im Dezember 2022, auf dem Weg zu einem Chiefs-Spiel gegen die Houston Texans, hielt Babudar in Bixby, Oklahoma, an und bedrohte einen Bankangestellten mit einer CO2-Pistole, bevor er mit 150.000 Dollar flüchtete. Kurz darauf wurde er gefasst und im Februar 2023 gegen Kaution freigelassen.

Einen Monat später entfernte er sein GPS-Gerät und begab sich erneut auf die Flucht, nachdem er 100.000 Dollar aus zwei Wetten auf die Chiefs gewonnen hatte. Nach weiteren Banküberfällen in Sparks, Nevada, und El Dorado Hills, Kalifornien, wurde Babudar im Juli 2023 in Kalifornien von der FBI gefasst. Ihm wurden eine Reihe zuvor ungelöster Überfälle im Mittleren Westen und in Tennessee vorgeworfen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Extrem viele Überfälle

Im Jahr 2024 schloss Babudar einen in Missouri und gestand, mehr als 800.000 Dollar in elf Überfällen in sieben Bundesstaaten gestohlen und die Erlöse durch Casinos gewaschen zu haben.

Trotz seines Wunsches, in einem Bundesgefängnis in Illinois untergebracht zu werden, wurde Babudar laut Gerichtsdokumenten in ein Hochsicherheitsgefängnis in Colorado geschickt, das als „Alcatraz der Rockies“ bekannt ist. Seit Januar wartete er im Tulsa County Jail auf seine Gerichtsverhandlungen.

Vom gefeierten NFL-Fan zum verurteilten Kriminellen

Vor seiner Festnahme war Babudar einer der beliebtesten Superfans in Kansas City. In einem grauen Wolfsanzug gekleidet, heizte er den Menschenmengen ein, posierte für Fotos mit Kindern und baute eine starke Präsenz in den sozialen Medien auf, die auf der Persona eines hart arbeitenden, großzügigen Junggesellen basierte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Jay-Michael Swab betonte, dass Babudar keine lebenslange Haftstrafe oder zusätzliche Strafen verdiene, da er nie beabsichtigt habe, jemanden zu verletzen und keine echte Waffe benutzt habe.