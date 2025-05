Tod nach Sturz aus Golf-Cart - Ex-NFL-Star trauert

SID 01.05.2025 • 08:26 Uhr John Elway ist in einen tragischen Todesfall verwickelt. Der legendäre Quarterback zeigt sich tief betroffen. Ihn soll an dem Unfall keine Schuld treffen.

Der frühere Football-Star John Elway ist in einen tragischen Todesfall verwickelt. Am Mittwoch starb Jeff Sperbeck, der langjährige Agent des legendären Quarterbacks der Denver Broncos, an den Folgen eines Sturzes aus einem Golf-Cart, das Elway gefahren hatte. Dies berichtet ESPN.

Die lokalen Behörden bestätigten Sperbecks Tod.

„Ich bin am Boden zerstört angesichts des Todes meines engen Freundes, Geschäftspartners und Agenten“, teilte Elway in einem Statement mit: „Es gibt keine Worte, um meine Trauer zu beschreiben.“

Unglücklicher Sturz: Mit dem Kopf auf Asphalt geknallt

Der 62 Jahre alte Sperbeck war Medienberichten zufolge am Samstag im kalifornischen La Quinta vom Rücksitz des Gefährts gestürzt und mit dem Kopf auf Asphalt aufgeschlagen.

Vier Tage später starb er in einem Krankenhaus in Palm Springs. Elway selbst soll an dem Vorfall keine Schuld tragen.

