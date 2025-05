Football-Hammer: Bruder von NFL-Star wechselt nach Deutschland!

Den Hamburg Sea Devils ist ein echter Transfer-Hammer gelungen. Das Team aus der European League of Football (ELF) verpflichtet Quarterback Taulia Tagovailoa - der kleine Bruder von NFL-Star Tua Tagovailoa (Miami Dolphins).

Herausragende College-Karriere, aber kein NFL-Deal

Tagovailoa begann seine College-Karriere hinter seinem Bruder und dem späteren NFL-Quarterback Mac Jones in Alabama, wechselte dann aber an die Uni von Maryland.

Dort gelangen ihm in vier Jahren über 11.000 Passyards (Conference-Rekord der Big Ten) und 77 Touchdown-Pässe bei nur 37 Interceptions. Insgesamt hält Taulia 33 Rekorde der Maryland Terrapins.

Hamburg erwartet sich viel vom neuen Quarterback Tagovailoa

In seiner ersten Profi-Saison in Kanada kam Tagovailoa in acht Spielen zum Einsatz, warf aber nur einen Pass. Immerhin gelang ihm ein Lauf-Touchdown.