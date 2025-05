Heimspiel für Krieg: Falcons gegen Colts in Berlin

SID 13.05.2025 • 15:34 Uhr Die NFL kommt nach Berlin - und bringt einen echten Berliner mit.

Die Atlanta Falcons und die Indianapolis Colts bestreiten am 9. November das erste Berlin Game der National Football League - am Jahrestag des Mauerfalls. Das gab die NFL am Dienstag bekannt. Für den neuen Falcons-Kicker Lenny Krieg, einen waschechten Berliner, wird es im Olympiastadion ein Heimspiel. Der Vorverkauf soll in den kommenden Wochen beginnen.

„Das ist das deutscheste oder deutschsprachigste Spiel, das wir bisher in Deutschland hatten“, sagte Alexander Steinforth, General Manager von NFL Deutschland. Die Colts haben zuletzt dem Tight End Maximilian Mang einen Vertrag gegeben, im Kader steht außerdem der deutsche Safety Marcel Dabo. „Die Pipeline deutscher Talente, die sich herantasten, wird immer breiter“, betonte Steinforth.

Die Colts waren für das Spiel gesetzt, einen Hinweis auf die Falcons als Gegner hatte jüngst ein Rapper beim Draft gegeben: Kontra K präsentierte einen Pick des Teams live vor dem Brandenburger Tor. Zudem halten die Falcons, die noch nie den Super Bowl gewonnen haben, als eines von elf Teams Marketingrechte für Deutschland. Zu diesem Pool gehören auch die Detroit Lions mit ihrem deutschen Star-Receiver Amon-Ra St. Brown.

In der Nacht zum Donnerstag wird die NFL den gesamten Spielplan veröffentlichen. Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles eröffnet die Saison in der Nacht auf den 5. September gegen die Dallas Cowboys. Auch am Weihnachtsfest wird gespielt: Die Kansas City Chiefs empfangen am zweiten Feiertag die Denver Broncos.

