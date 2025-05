Indianapolis Colts trauern um Besitzer Irsay

Der US-Unternehmer starb am Mittwoch im Alter von 65 Jahren.

Die Indianapolis Colts aus der Football-Profiliga NFL trauern um Besitzer und CEO Jim Irsay. Der US-Unternehmer starb am Mittwoch im Alter von 65 Jahren, das gab die Franchise auf ihrer Homepage bekannt. Eine Todesursache wurde nicht genannt, Irsay sei am Nachmittag "friedlich im Schlaf verstorben".

"Jims Hingabe und Leidenschaft für die Indianapolis Colts, seine Großzügigkeit, sein Engagement für die Gemeinschaft und vor allem seine Liebe zu seiner Familie waren unübertroffen", hieß es in der Mitteilung. "Unser tiefstes Mitgefühl gilt seinen Töchtern Carlie Irsay-Gordon, Casey Foyt, Kalen Jackson und seiner gesamten Familie. Wir trauern mit ihnen."

Im Dezember 2023 war Irsay bewusstlos in seinem Schlafzimmer aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei berichtete damals von einer "mutmaßlichen Überdosis". Im darauffolgenden Monat teilten die Colts mit, der Klubboss werde wegen einer "schweren Atemwegserkrankung" behandelt. Zuletzt war Irsay kaum noch in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen.