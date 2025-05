NFL: Eagles treffen zum Saisonauftakt auf Dallas

Lockerer Auftakt für den Titelverteidiger? Die Philadelphia Eagles treffen im ersten Spiel der neuen NFL -Saison in der Nacht auf den 5. September (MESZ) auf die Dallas Cowboys. Star-Quarterback Jalen Hurts und sein Team, das im Februar dank eines Erfolges über die Kansas City Chiefs den Superbowl gewann, gehen als klarer Favorit in die Partie gegen die Texaner. Beide Duelle der Vorsaison gewannen die Eagles klar.

In der Nacht auf Donnerstag deutscher Zeit will die NFL den gesamten Spielplan der kommenden Saison veröffentlichen. Die 106. reguläre Saison der weltweit wichtigsten Football-Liga läuft von Anfang September bis Anfang Januar - anschließend stehen die Playoffs an.