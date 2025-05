NFL-Premiere in Berlin an historischem Datum

SPORT1 13.05.2025 • 15:39 Uhr Das erste Spiel einer Regular Season in Berlin findet am 9. November 2025 statt. Die Indianapolis Colts treffen auf die Atlanta Falcons.

In der kommenden NFL-Saison kommt es erstmals zu einem Spiel der Regular Season in Berlin.

Dass die Indianapolis Colts im Berliner Olympiastadion als Gastgeber antreten, stand schon seit geraumer Zeit fest. Nun gab die NFL bannt, dass die Colts auf die Atlanta Falcons treffen werden.

„Das ist das deutscheste oder deutschsprachigste Spiel, das wir bisher in Deutschland hatten“, sagte Alexander Steinforth, General Manager von NFL Deutschland. Die Colts haben zuletzt dem Tight End Maximilian Mang einen Vertrag gegeben, im Kader steht außerdem der deutsche Safety Marcel Dabo. „Die Pipeline deutscher Talente, die sich herantasten, wird immer breiter“, betonte Steinforth.

NFL: Geschichtsträchtiger Spieltermin

Das Spiel wird am 9. November (15.30 Uhr) in der deutschen Hauptstadt ausgetragen, und damit an einem geschichtsträchtigen Datum. An diesem Tag 1989 fiel die Berliner Mauer, 51 Jahre zuvor hatten sich in Nazi-Deutschland die Pogrome gegen Juden ereignet.

Rein sportlich gesehen ist wohl das erwartete Aufeinandertreffen der beiden jungen Quarterbacks Anthony Richardson (Colts) und Michael Penix Jr. (Falcons) am interessantesten. Beide wurden in den vergangenen Jahren in der ersten Runde gedraftet.

Eagles eröffnen NFL-Saison gegen Dallas

In der Nacht zum Donnerstag wird die NFL den gesamten Spielplan veröffentlichen. Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles eröffnet die Saison in der Nacht auf den 5. September gegen die Dallas Cowboys. Auch am Weihnachtsfest wird gespielt: Die Kansas City Chiefs empfangen am zweiten Feiertag die Denver Broncos.

Die Regular Season läuft bis Anfang Januar, es folgen die Play-offs. In Deutschland trägt die NFL seit 2022 Spiele aus, bisher in München und Frankfurt. Internationale Spiele werden 2025 auch in London (3), Dublin, Madrid und São Paulo stattfinden.

