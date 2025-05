NFL-Star beendet überraschend Karriere

NFL-Star Derek Carr beendet seine Karriere. Das gibt seine Franchise, die New Orleans Saints, bekannt.

Der langjährige NFL-Quarterback Derek Carr beendet mit sofortiger Wirkung seine aktive Football-Karriere. Das gab seine Franchise, die New Orleans Saints, am Samstag in einer Pressemitteilung bekannt.