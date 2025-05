NFL-Spieler bei Olympia 2028? Jetzt fällt die Entscheidung!

Die NFL-Eigentümer stimmen über eine Teilnahme bei Olympia 2028 in Flag Football ab. Wer entscheidet über den potenziellen Kader?

Sehen wir NFL-Stars wie Patrick Mahomes bei Olympia 2028 in Los Angeles? Die Eigentümer können in dieser Woche den Weg dafür freimachen, denn sie stimmen über eine mögliche Teilnahme an der neuen Sportart Flag Football ab.