NFL unter Schock: Legende plötzlich verstorben!

SPORT1 22.05.2025 • 08:31 Uhr Jim Irsay, Besitzer der Indianapolis Colts, stirbt mit 65 Jahren. Er prägt die NFL und hinterlässt ein Erbe voller Erfolge und Engagement für die Gemeinschaft.

Jim Irsay, der seit 1997 als Besitzer der Indianapolis Colts eine der erfolgreichsten Epochen der Franchise leitete, ist am Mittwoch im Alter von 65 Jahren verstorben.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir sind zutiefst erschüttert, den Tod unseres geliebten Besitzers und CEO, Jim Irsay, bekanntgeben zu müssen“, erklärte Pete Ward, Chief Operating Officer der Colts, in einer vom Team veröffentlichten Erklärung. „Jims Hingabe und Leidenschaft für die Indianapolis Colts, seine Großzügigkeit, sein Engagement für die Gemeinschaft und vor allem seine Liebe zu seiner Familie waren unvergleichlich.“

Irsay hinterlässt seine Töchter Carlie Irsay-Gordon, Casey Foyt und Kalen Jackson, seine Ex-Frau und Mutter seiner Töchter, Meg Coyle, sowie zehn Enkelkinder.

Jim Irsay: Einflussreiche NFL-Persönlichkeit seit mehr als 40 Jahren

NFL-Commissioner Roger Goodell äußerte sich ebenfalls zum Tod von Irsay: „Wir waren zutiefst traurig, vom Tod von Jim Irsay zu erfahren. Jim war ein Freund und ein Mann, der sich seiner Familie, dem Spiel, den Colts und der Gemeinschaft von Indianapolis zutiefst verpflichtet fühlte. Er führte mit Integrität, Leidenschaft und Fürsorge für die Spieler, Trainer und Mitarbeiter der Colts, und seine mutige Arbeit zur Unterstützung der psychischen Gesundheit wird ein bleibendes Vermächtnis sein. Im Namen der gesamten NFL spreche ich Jims Töchtern und ihren Familien sowie seinen vielen Freunden in der gesamten NFL mein herzliches Beileid aus.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Irsays Gesundheit geriet in den Fokus, als er im Dezember 2023 ins Krankenhaus eingeliefert wurde, nachdem Ersthelfer ihn bewusstlos in seinem Schlafzimmer gefunden hatten. Die Polizei charakterisierte den Vorfall in einem Bericht als vermutete Überdosis. Im folgenden Monat, nachdem Irsay mehrere Wochen nicht öffentlich gesehen wurde, erklärten die Colts, dass er wegen einer „schweren Atemwegserkrankung“ behandelt werde.

Irsay hatte im vergangenen Jahr einige öffentliche Auftritte, war jedoch zuletzt kaum zu sehen. Er nahm nicht am jährlichen NFL-Treffen in Palm Beach, Florida, im März teil und wurde auch beim NFL-Draft im vergangenen Monat nicht erwartet.

Einer der Väter des Salary Cap

Jim Irsay übernahm im Alter von 37 Jahren die Hauptbesitzerschaft, nachdem sein Vater Bob verstorben war und er einen Rechtsstreit mit seiner Stiefmutter beendet hatte. Er wurde der jüngste Besitzer der NFL zu dieser Zeit, entwickelte sich jedoch zu einem der einflussreichsten während seiner Leitung des Clubs.

Irsay war ein prominentes Mitglied des NFL-Finanzausschusses und leitete den Gesetzgebungsausschuss. Bereits vor der Übernahme war er tief in Ligaangelegenheiten involviert; Irsay gehörte zu einer Gruppe von vier Führungskräften, die in den 1980er Jahren vom damaligen NFL-Commissioner Pete Rozelle ernannt wurden, um das zu entwickeln, was später zur Gehaltsobergrenze der Liga wurde.

{ "placeholderType": "MREC" }

Unter Irsays Führung erreichten die Colts mit Star-Quarterback Peyton Manning zwei Super Bowls und gewannen Super Bowl XLI nach der Saison 2006. Ein vielleicht bleibendes Bild von Irsay ist ein Foto, das in dieser Nacht, am 4. Februar 2007, aufgenommen wurde. Darin hält er die Lombardi Trophy hoch in seiner rechten Hand, unbeeindruckt vom fallenden Regen, und genießt den größten Moment der Franchise in einer Generation.

Ein leidenschaftlicher Sammler und Unterstützer

Außerhalb seiner Familie und seines Teams war eine von Irsays Hauptleidenschaften das Sammeln von bedeutenden Gegenständen. Im Laufe der Jahre verwandelte er, was einst nur ein teures Hobby war, in eine Identität und schuf eine weltweit renommierte Wanderausstellung namens Jim Irsay Collection.

Sie umfasst mehr als 500 der einzigartigsten Gegenstände der Welt, von Muhammad Alis Meisterschaftsgürtel aus dem „Rumble in the Jungle“ bis hin zu dem, was viele als die weltweit führende Sammlung klassischer Gitarren betrachten. Irsay investierte reichlich in die Sammlung, mit Schätzungen seiner Ausgaben, die sich im Laufe der vergangenen zwei Jahrzehnte auf mehrere Millionen Dollar belaufen. Wenn er einen Gegenstand unbedingt haben wollte, ging er große Anstrengungen ein, um ihn zu sichern.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Zukunft der Colts

Die Eigentümerschaft der Colts wird voraussichtlich auf Irsays Töchter übertragen. Jede erhielt 2012 einen Eigentumstitel und war jahrelang aktiv in der Organisation tätig. Wie viel des Teams, wenn überhaupt, auf die Töchter übertragen wurde, bleibt unklar, ebenso wie die Auswirkungen potenzieller Erbschaftssteuern.