Ravens verpflichten Super-Bowl-Champion

Im März 2022 unterzeichnete Noteboom einen Dreijahresvertrag über 40 Millionen Dollar in L.A. In der Saison 2022 konnte er jedoch nur sechs Spiele starten, bevor er sich die Achillessehne riss. In der Saison 2023 trat er in 14 Spielen auf, davon acht als Starter.