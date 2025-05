NFL-Team holt deutschen Profi

Die Indianapolis Colts aus der US-Football-Liga NFL haben vor ihrem Gastspiel in Berlin einen weiteren Deutschen verpflichtet. Wie der Klub am Freitag mitteilte, erhält der 25 Jahre alte Tight End Maximilian Mang einen Vertrag als sogenannter „Undrafted Free Agent“. Damit hat der gebürtige Brandenburger die Chance, dabei zu sein, wenn die Colts in der kommenden Saison beim ersten NFL-Spiel im Berliner Olympiastadion antreten.