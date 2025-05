Vertrag bei NFL-Team: Deutscher Footballprofi kontert Kritiker

Der deutsche Footballprofi Leander Wiegand unterzeichnet einen Vertrag bei den New York Jets und will Zweifel beseitigen.

Wiegand kommt bei Jets unter

Dieser Weg bringt einen großen Vorteil mit sich. Denn Spieler, die über das Programm für nicht-nordamerikanische Footballer einen NFL-Vertrag erhalten, fallen während der Off- und Preseason nicht in das Rosterlimit. Wiegand hat in diesen Phasen somit einen garantierten Platz im Kader der Jets.

Nach Stationen bei den Cologne Centurions, Rhein Fire aus Düsseldorf und den Munich Ravens in der European League of Football (ELF) hat Wiegand nun die Chance in der besten Football-Liga der Welt Fuß zu fassen - und es seinen Kritikern endgültig zu zeigen. „Sobald man Träume hat, die viele für unrealistisch halten, geben die Leute ihren Senf dazu – gerade auch in den sozialen Medien“, klagte Wiegand.