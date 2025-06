Das nächste Opfer des NFL-Fluchs?

Der Fluch besagt, dass ein NFL-Spieler, der im Sommer auf dem Cover von Madden erscheint, in der folgenden Saison mit schwächeren Leistungen oder gar einer Verletzung rechnen muss. Doch hat sich dieser angebliche Fluch in den vergangenen Jahren bewahrheitet?

NFL-Superstar Barkley als neuer Cover-Star

Madden 25: Christian McCaffrey

Christian McCaffrey wurde nach einer überragenden Saison, die ihm die Auszeichnung als Offensive Player of the Year einbrachte, mit dem Madden-Cover geehrt. Doch 2024 kämpfte der Star der San Francisco 49ers mit Verletzungen. Er absolvierte nur vier Spiele und wurde zweimal auf die Injured Reserve Liste gesetzt.

Madden 24: Josh Allen

Josh Allens Saison nach seinem Auftritt auf dem Cover war ein gemischtes Bild. Der Quarterback der Buffalo Bills erzielte insgesamt 44 Touchdowns zu Fuß und in der Luft. Allerdings warf er auch 18 Interceptions (nie unterliefen ihm mehr).

Madden 22: Patrick Mahomes und Tom Brady

Die beiden Stars, die sich das Cover teilten, erlebten starke Saisons, obwohl keiner von ihnen nach ihrem Duell um den Titel in der vorherigen Saison in den Super Bowl zurückkehrte. Der 44-jährige Brady warf 43 Touchdowns, seine höchste Gesamtzahl seit über einem Jahrzehnt. Mahomes war ebenfalls beeindruckend und warf 37 Touchdowns.

Madden 21: Lamar Jackson

Madden 20: Patrick Mahomes

Madden 19: Antonio Brown

Madden 18: Tom Brady

Der immer wiederkehrende Pro Bowler war eine sichere Wahl für das Cover, was er mit einer starken Saison 2017 unterstrich, die 4.500 Passing Yards und 32 Touchdowns umfasste.

Madden 17: Rob Gronkowski

Ein weiteres Gesicht der New England Patriots Dynastie, Gronkowski kämpfte nach der Veröffentlichung von Madden 17 mit Verletzungen und beendete seine Saison schließlich auf der Injured Reserve Liste. Dennoch gewann der legendäre Tight End in dieser Saison einen Ring, als die Patriots die Atlanta Falcons im Super Bowl LI besiegten.

Madden 16: Odell Beckham Jr.

Einer der elektrisierendsten Spieler der 2010er Jahre, Beckham fand sich nach seiner Offensive Rookie of the Year Kampagne auf dem Madden Cover wieder. Es folgte eine weitere großartige Saison, in der er 96 Pässe für 1.450 Yards und 13 Touchdowns fing.