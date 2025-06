Heftige Vorwürfe! Ex-NFL-Spieler Robinson verklagt Chiefs wegen Diskriminierung

Der ehemalige NFL -Defensive Back Ramzee Robinson hat die Kansas City Chiefs wegen unrechtmäßiger Kündigung von seinem Job als Director of Player Engagement verklagt.

Klage eingereicht - Vorwürfe der Diskriminierung

Robinson, der neun Jahre bei den Chiefs verbrachte, reichte die Klage am Sonntag beim U.S. District Court für den Western District of Missouri ein.