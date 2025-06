NFL-Star nach schweren Vorwürfen gesperrt

Footballprofi Justin Tucker ist nach Vorwürfen des sexuellen Fehlverhaltens von der US-Profiliga NFL für zehn Spiele gesperrt worden. Wie die Liga mitteilte, werde die Sperre am 26. August beginnen, ab dem 11. November stünde der Kicker wieder für Einsätze zur Verfügung. Seit seiner Entlassung bei den Baltimore Ravens Anfang Mai ist der 35-Jährige ohne Team, während seiner Sperre darf er sich aber einen neuen Arbeitgeber suchen.

Als offiziellen Grund für die Sperre führte die Liga in ihrem Statement „Verstöße gegen die Verhaltenspolitik der NFL“ an. Tucker war im Januar von 16 Massagetherapeutinnen in einem Bericht des Baltimore Banner unangemessenes Verhalten vorgeworfen worden, er soll unter anderem seine Genitalien während Massageterminen entblößt haben. Die Vorfälle sollen zwischen 2012 und 2016 stattgefunden haben.