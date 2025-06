Trauer um NFL-Rekordspieler: "Keiner lebte die Ideale mehr"

SPORT1 03.06.2025 • 23:16 Uhr Jim Marshall, Rekord-Abwehrspieler der NFL, ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Die Minnesota Vikings trauern um einen Dauerbrenner, der das Team lange geprägt hat.

Die NFL trauert um ihren Rekord-Abwehrspieler: Jim Marshall ist tot.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der langjährige Defensive End der Minnesota Vikings verstarb am Dienstag im Alter von 87 Jahren nach einem langen Krankenhausaufenthalt.

Marshall, der für Jahrzehnte den NFL-Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden Spiele hielt, ist noch immer der Abwehrspieler mit den meisten NFL-Einsätzen (282) und den meisten aufeinander folgenden Partien in der Startaufstellung (270)

Brett Favre brach Rekord

Jim Marshall schloss sich den Minnesota Vikings in ihrer ersten Saison 1961 an und spielte fortan in jedem Spiel. Sein Dauerbrenner-Rekord hielt bis 2009, als Quarterback Brett Favre ihn – ebenfalls im Vikings-Trikot – übertraf.

{ "placeholderType": "MREC" }

Marshall besuchte in jener Saison ein Training der Vikings, um Favre zu gratulieren und sagte damals: „Ich habe ihm gesagt, dass ich seine Karriere bewundere und wirklich glücklich bin, dass er derjenige ist, der diesen Rekord bricht.“

Ein unvergesslicher Moment

Marshall sicherte sich einen festen Platz in der Geschichte der NFL Films im Jahr 1964, als er in einem Spiel gegen die San Francisco 49ers einen Fumble in die falsche Richtung zurücktrug und fälschlicherweise einen Touchdown feierte, der tatsächlich ein Safety war. Doch seine Karriereerfolge übertrafen diesen Fauxpas bei weitem.

Als Kapitän der Vikings für 14 Saisons war er Teil der berühmten „Purple People Eaters“ Defense und nahm an vier Super Bowls teil. Marshall gilt als einer der größten NFL-Spieler, der nicht in die Hall of Fame der Liga eingezogen ist.