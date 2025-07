Boss-Beben in der NFL!

Lloyd Howell Jr., der bisherige Chef der NFL Players Association, hat am Donnerstagabend überraschend seinen Rücktritt erklärt. Damit endet seine zweijährige Amtszeit, die von zahlreichen Kontroversen geprägt war.

„Es ist offensichtlich, dass meine Führung zu einer Ablenkung von der wichtigen Arbeit geworden ist, die die NFLPA täglich leistet“, erklärte Howell, 59, in einer Stellungnahme der Spielergewerkschaft. „Aus diesem Grund habe ich das NFLPA Executive Committee informiert, dass ich mit sofortiger Wirkung als Executive Director der NFLPA und als Vorsitzender des Vorstands der NFL Players zurücktrete. Ich hoffe, dies ermöglicht es der NFLPA, sich vor der kommenden Saison voll auf ihre Spieler zu konzentrieren.“

Chef der NFL-Spielergewerkschaft tritt überraschend zurück

Im Mai berichtete ESPN, dass das FBI die finanziellen Aktivitäten der NFLPA und der MLB Players Association im Zusammenhang mit der milliardenschweren Lizenzfirma OneTeam Partners untersucht. Diese Berichte führten dazu, dass die NFLPA eine bekannte Anwaltskanzlei beauftragte, Howells Aktivitäten als Executive Director zu überprüfen. Die FBI-Untersuchung, die in Zusammenarbeit mit dem U.S. Attorney’s Office in Brooklyn durchgeführt wird, ist laut Quellen weiterhin im Gange.