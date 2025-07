Deutscher NFL-Star unterschreibt bei Titelanwärter

Am 4. September startet die NFL offiziell. Doch bereits ab dem 1. August stehen die Preseason-Partien auf dem Plan. San Francisco greift erstmals am 10. August ein gegen die Denver Broncos. Dann geht es auch für den 28 Jahre alten Receiver darum, sich einen Platz im endgültigen Kader zu sichern.

St. Brown wechselt zu den 49ers

Das war ihm in der vergangenen Spielzeit bei den New Orleans Saints nicht gelungen. Dort gehörte er nur zum Trainingskader und wurde für zwei Spiele in die Mannschaft berufen.