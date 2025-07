NFL trauert um Legende mit großen menschlichen Verdiensten

SPORT1 08.07.2025 • 22:18 Uhr Der frühere Football-Star Pettis Norman ist tot. Der langjährige Tight End der Dallas Cowboys wird nicht nur wegen sportlicher Erfolge in Erinnerung bleiben.

Trauer um einen früheren NFL-Star, dessen Einfluss über das Football-Feld hinausreichte: Pettis Norman ist im Alter von 86 Jahren verstorben.

Norman spielte von 1962 bis 1970 für die Dallas Cowboys und von 1971 bis 1973 für die San Diego Chargers. Er war Teil des ersten Cowboys-Teams, das in einem Super Bowl antrat – den Super Bowl V im Jahr 1971, den die Cowboys mit 13:16 gegen die Baltimore Colts verloren.

Während seiner Zeit bei den Cowboys fing Norman 124 Pässe, darunter 14 Touchdowns, und erzielte im Durchschnitt 13,5 Yards pro Reception. Nur drei Tight Ends in der Geschichte des Teams haben mehr als 13 Yards pro Catch bei mindestens 100 Karriere-Receptions erzielt.

Norman zeichnete sich jedoch nicht nur sportlich, sondern auch als Bürgerrechtsaktivist aus.

Ein Kämpfer für Gleichberechtigung

Der frühere Cowboys-Star setzte sich in den bewegten 1960er Jahren aktiv für die Gleichberechtigung der Afroamerikaner ein – in der Umkleidekabine und in der lokalen Politik.

Norman gehörte zu den Spielern, die sich an Trainer-Ikone Tom Landry wandten, um ihn davon zu überzeugen, die Zuweisung von Hotelzimmern bei Auswärtsspielen nicht mehr nach Rasse vorzunehmen. „Ich versuchte, alles zu tun, was ich konnte, um die Dinge zu ändern, die in der Gesellschaft so lange vor sich gegangen waren“, sagte Norman einmal.

Norman wurde später der erste schwarze Offizielle bei einer Bank in Dallas. 1993 gründete er das Dallas Together Forum, mit dem Ziel, die Einstellung von Minderheiten zu erhöhen und die Vergabe von Verträgen an Unternehmen im Besitz von Frauen und Minderheiten zu fördern.