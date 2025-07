Gefürchteter NFL-Superstar beendet Streik - will aber mehr Geld!

Die Cincinnati Bengals dürfen aufatmen: Defensive End Trey Hendrickson kehrte am Mittwoch ins Training Camp des NFL-Teams zurück. Der viermalige Pro Bowler hatte die erste Camp-Woche ausgelassen, um Druck für eine Vertragsverlängerung aufzubauen. Seit 23. Juli stand der Pass Rusher deshalb auf der „Did Not Report“-Liste des Klubs.

Laut Tarifvertrag zwischen NFL und Spieler­vereinigung konnte die Franchise Hendrickson pro versäumtem Tag mit 50.000 US-Dollar belegen. Hätte er sogar Preseason-Spiele verpasst, wäre zusätzlich ein Teil seines Basisgehalts für 2025 verfallen. Der 30-Jährige kassiert aktuell 16 Millionen Dollar, will aber weiter eine deutliche Gehaltserhöhung.

NFL-Superstar mit „Geste des guten Willens“

Ein Team-naher Informant beschreibt Hendricksons Rückkehr bei ESPN als „Geste des guten Willens, um die Gespräche in Gang zu bringen“. Der gefürchtete Quarterback-Jäger fordert eine langfristige Verlängerung mit garantierten Zahlungen über das erste Jahr hinaus. Cincinnati hat jüngst ein Angebot vorgelegt, das jedoch noch keine Einigung brachte.

Hendrickson hatte 2024 eine überragende Saison: Mit 17,5 Sacks war er ligaweiter Spitzenreiter und wurde erstmals ins All-Pro-Team der Associated Press gewählt. Seit vier Jahren liefert der frühere Florida-Atlantic-Star konstant zweistelliges Sack-Output - ein Pfund in den Verhandlungen.

Bengals mit Hendrickson fast komplett

Mit der erwarteten Einigung wären die letzten großen Vertragsbaustellen der Bengals geschlossen. Der Pass Rusher hatte bereits sämtliche Offseason-Workouts boykottiert, war als Fixpunkt der Defense aber nie ernsthaft in Frage gestellt.

Parallel löste der Klub am Samstag die Hängepartie um Erstrunden-Pick Shemar Stewart: Der Rookie-Defensive End unterschrieb endlich seinen Vertrag. So könnte Head Coach Zac Taylor zum ersten Mal seit Saisonende wieder auf den kompletten Kader zurückgreifen - rechtzeitig, um in einer knallharten AFC North die Weichen für einen tiefen Playoff-Run zu stellen.