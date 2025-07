Große Ehre für NFL-Legende: Roethlisberger in Hall of Honor aufgenommen

Die Pittsburgh Steelers nehmen das Trio um Ben Roethlisberger, Maurkice Pouncey und Joey Porter Sr. in die Hall of Honor auf.

Die Pittsburgh Steelers nehmen das Trio um Ben Roethlisberger, Maurkice Pouncey und Joey Porter Sr. in die Hall of Honor auf.

Der zweimalige Super-Bowl-Champion Ben Roethlisberger wird in die Hall of Honor der Pittsburgh Steelers aufgenommen.

Roethlisberger schreibt in Pittsburgh Geschichte

Der 42-Jährige wird gemeinsam mit seinem langjährigen Center Maurkice Pouncey in die Ruhmeshalle aufgenommen.

NFL-Legenden werden im Dezember geehrt

Dritter Zugang in die Hall of Honor ist Linebacker Joey Porter Sr., Teamkollege beim Triumph in Super Bowl XL.