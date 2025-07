Mit 38 Jahren: NFL-Star Bryan Braman verliert den „Kampf seines Lebens“

Der ehemalige Linebacker der Houston Texans und Philadelphia Eagles, Bryan Braman, ist im Alter von 38 Jahren verstorben. Laut seinem Agenten Sean Stellato erlag Braman einem seltenen und aggressiven Krebs, gegen den er sich in diesem Jahr behandeln ließ. Braman hatte sich mehreren Operationen in Seattle unterzogen, wie aus einer GoFundMe-Seite hervorgeht, die eingerichtet wurde, um ihm bei den Behandlungskosten zu helfen. Die Diagnose erhielt er im Februar.

Braman verliert „Kampf seines Lebens“

In einem Interview mit dem TV-Sender KPRC 2 hatte Stellato noch ein optimistisches Bild zeichnen wollen. „Bei Stellato Sports stand Bryan Braman immer für Stärke, Widerstandsfähigkeit und Führung. Jetzt, wo er an Krebs erkrankt ist, verkörpert er diese Eigenschaften mehr denn je”, meinte der Agent und sagte: „Wenn es eine Person gibt, von der ich weiß, dass sie den Krebs besiegen kann, dann ist es Bryan Braman, den ich immer als Familie betrachtet habe. Er kämpft den Kampf seines Lebens.“

Nachdem bekannt wurde, dass sein ehemaliger Mitspieler verstorben war, schrieb Watt in den sozialen Medien: „Ruhe in Frieden, Bruder. Viel zu früh gegangen.“

Super-Bowl-Champ bewahrt Kampfgeist auch nach der Karriere

Braman spielte sieben Saisons in der NFL, von 2011 bis 2017. Er begann seine Karriere bei den Houston Texans und wechselte später zu den Philadelphia Eagles. Sein größter Triumph war der Gewinn des Super Bowl LII mit den Eagles. Braman schloss sich dem Team für die Playoffs an und machte durch das Blocken eines Punts in der Divisional Round auf sich aufmerksam. Der Super Bowl-Sieg war zugleich sein letztes Spiel in der NFL.