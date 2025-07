Neuer Rekord-Vertrag in der NFL

Die Rekordjagd von T.J. Watt geht weiter. Zum zweiten Mal in seiner Karriere knackt der Star-Verteidiger eine besondere Bestmarke.

Die Rekordjagd von T. J. Watt ist um ein Kapitel reicher. Am Donnerstag einigte sich der Star-Verteidiger mit den Pittsburgh Steelers auf einen neuen Drei-Jahres-Vertrag, der ihn zum bestbezahlten Nicht-Quarterback der NFL aller Zeiten macht.

Watt spielt seit 2017 in Pittsburgh

Den Status des Rekordmannes kennt Watt bereits. Schon bei seiner letzten Vertragsverlängerung bei den Steelers im Jahr 2021 wurde er zum damals bestbezahlten Verteidiger aller Zeiten. In Pittsburgh hat sich der 30-Jährige seit seinem NFL-Debüt 2017 als absoluter Leistungsträger etabliert.

Mit beeindruckenden 73,5 Sacks in den vergangenen fünf Spielzeiten führt Watt die NFL an. Doch trotz seiner Dominanz auf dem Spielfeld blieb Watt einem obligatorischen Camp der Steelers im Juni fern, weil die Vertragsverhandlungen andauerten. Diese Abwesenheit sorgte für einige Unruhe, die Einigung bringt nun Klarheit für beide Seiten.

Durch den neuen Vertrag in der Tasche wird Watt am kommenden Dienstag im Trainingslager der Steelers im St. Vincent College in Latrobe, Pennsylvania, erwartet.