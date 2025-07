NFL: Equanimeous St. Brown unterschreibt bei den 49ers

Für Equanimeous St. Brown, der 2018 in der sechsten Runde des Drafts von den Green Bay Packers ausgewählt und 2022 zu den Chicago Bears gewechselt war, ist San Francisco die vierte Station in der NFL. In der vergangenen Saison hatte der 28-Jährige bei den New Orleans Saints unter Vertrag gestanden, dort war er aber nur zu zwei Einsätzen gekommen.