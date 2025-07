NFL: Neuer Milliarden-Tempel sorgt für mächtig Ärger!

SPORT1 02.07.2025 • 08:33 Uhr Ohio genehmigt 600 Mio Dollar für ein neues Browns-Stadion. Heftige Kritik an dem NFL-Team kommt aus Cleveland.

Der Gouverneur von Ohio, Mike DeWine, hat ein Budget in Höhe von 600 Millionen Dollar für ein neues Stadion der Cleveland Browns bereitgestellt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der republikanische Gouverneur unterzeichnete das Budget am späten Montagabend, etwa 45 Minuten vor Ablauf der Frist um Mitternacht. Die Haslam Sports Group, Eigentümer der Browns, hatte den Bundesstaat um Unterstützung beim Bau eines neuen 2,4 Milliarden Dollar teuren überdachten Stadions in Brook Park, südlich von Cleveland, gebeten.

NFL-Team bekommt Hilfen vom Bundesstaat

DeWine hatte vorgeschlagen, die Steuern auf Sportwetten zu verdoppeln, um die Browns sowie die Cincinnati Bengals und andere Teams zu unterstützen, die möglicherweise Infrastruktur-Upgrades anstreben.

Doch die Legislative entschied sich, einen Teil der 4,8 Milliarden Dollar an nicht beanspruchten Geldern zu verwenden, die der Staat hält. Diese Gelder stammen aus kleinen Beträgen, die von Bewohnern aus ruhenden Bankkonten, nicht eingelösten Schecks und vergessenen Kautionszahlungen hinterlassen wurden. Derzeit gibt es eine Frist von zehn Jahren, bevor dieses Geld an den Staat zurückfällt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Browns reagieren - Milliardentempel schon 2028?

In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung bezeichneten die Browns die Budgetgenehmigung als „Meilenstein für unsere Organisation“ und lobten DeWine und die Legislative dafür, „einen verantwortungsvollen Weg gefunden zu haben, ein so transformatives Projekt zu unterstützen.“ DeWine erklärte, dass dies ein Gewinn für die Steuerzahler sei und erhebliche Mittel für Projekte bereitstelle, die die Lebensqualität in Ohio verbessern.

Im vergangenen Oktober hatten die Browns angekündigt, die Stadt Cleveland über ihre Absicht informiert zu haben, ein hochmodernes Stadion und Unterhaltungszentrum in Brook Park zu bauen, wenn ihr Stadionmietvertrag mit der Stadt am Ende der NFL-Saison 2028 ausläuft.

Das Budget beinhaltet auch Änderungen am „Art Modell Law“ des Staates, das 1996 nach dem Umzug des ehemaligen Browns-Eigentümers Art Modell nach Baltimore verabschiedet wurde. Das Gesetz besagte, dass kein professionelles Sportteam, das in einem steuerunterstützten Stadion in Ohio spielt, ohne Zustimmung der Stadt, in der es spielt, umziehen kann, es sei denn, diese Stadt erhält sechs Monate im Voraus eine Mitteilung mit der Möglichkeit, das Team zu kaufen. Die neue Formulierung im unterzeichneten Budget gilt nur, wenn ein Sportteam versucht, Ohio zu verlassen.

Cleveland übt heftige Kritik und klagt

Der Bürgermeister von Cleveland, Justin M. Bibb, äußerte am Dienstag seine Enttäuschung über das endgültige Staatsbudget. „Wir sind zutiefst enttäuscht, dass das endgültige Staatsbudget sowohl einen öffentlichen Zuschuss von 600 Millionen Dollar für ein überdachtes Stadion in Brook Park als auch Änderungen am Modell-Gesetz von Ohio enthält – Bestimmungen, die wir entschieden abgelehnt und deren Entfernung gefordert haben“, sagte Bibb in einer Erklärung. „Die Verlegung der Browns wird wirtschaftliche Aktivitäten aus der Innenstadt abziehen, ein konkurrierendes Unterhaltungsviertel schaffen und die Dynamik unserer Uferentwicklung stören.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Bibb fügte hinzu: „Wir lehnen auch die Änderungen am Modell-Gesetz entschieden ab, das erlassen wurde, um Gemeinden zu schützen, die erhebliche öffentliche Investitionen in ihre Sportteams getätigt haben. Die Untergrabung dieses Gesetzes setzt einen besorgniserregenden Präzedenzfall und lässt Städte wie Cleveland mit weniger Möglichkeiten, langjährige öffentliche Vermögenswerte zu schützen.“