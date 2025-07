NFL-Superstar im Babyglück: "Neue Perspektive!"

Jared Goff, der Quarterback der Detroit Lions, und seine Frau Christen Harper haben am Dienstag die Geburt ihrer Tochter Romy Isabelle Goff bekannt gegeben.

Die freudige Nachricht teilten sie in einem gemeinsamen Instagram-Post. Bereits im Februar, während der NFL Honors Zeremonie, verkündete das Paar, dass sie Nachwuchs erwarten. Damals zeigte sich Goff voller Vorfreude auf seine neue Rolle als Vater.

NFL-Star Goff: „Neue Perspektive“

Goff und Harper sind seit 2019 ein Paar und verlobten sich im Juni 2022. Ihre Hochzeit fand im Juni 2024 in Kalifornien statt.

In der Saison 2024 führte Goff die Detroit Lions zu einem beeindruckenden Abschluss der regulären Saison. Mit einer Bilanz von 15-2 teilten sie sich den besten Rekord der Liga mit den Kansas City Chiefs. Detroit sicherte sich den Top-Seed in den NFL Playoffs, bevor sie in der NFC Divisional Round von den Washington Commanders mit 45:31 deutlich geschlagen wurden.