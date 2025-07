NFL-Superstar wechselt zu den Commanders!

Verstärkung für NFL-Jungstar

Entlassung bei den Bills wegen Einsparungen

Die Buffalo Bills entließen Miller am 9. März, wodurch sie $8,4 Millionen an Gehaltsspielraum freimachen konnten. Miller hätte mit $23,9 Millionen die zweithöchste Gehaltssumme im Team hinter Quarterback Josh Allen eingenommen.

Seine Zeit bei den Bills verlief alles andere als reibungslos. Der Pass Rusher hatte in der Offseason 2022 einen Sechsjahresvertrag über $120 Millionen unterschrieben. Nach einem vielversprechenden Start mit acht Sacks in elf Spielen erlitt er am 24. November 2022 einen schweren Kreuzbandriss im rechten Knie.

Erfolge und Statistiken

Miller wurde 2011 von den Denver Broncos an zweiter Stelle gedraftet und als NFL Defensive Rookie of the Year ausgezeichnet. In zehn Saisons bei Denver erzielte er 110 Sacks. Mit insgesamt 129,5 Sacks in 14 NFL-Saisons, darunter neun Sacks in den beiden Postseasons, die zu seinen Super Bowl Siegen mit den Broncos (2015) und den Los Angeles Rams (2021) führten, rangiert Miller auf Platz 16 der ewigen Sack-Liste.