Rekordvertrag für NFL-Star

Die New York Jets und ihr Wide Receiver Garrett Wilson haben sich auf eine vierjährige Vertragsverlängerung im Wert von 130 Millionen Dollar geeinigt. 90 Millionen Dollar des Gehalts sind dabei garantiert.

Dies berichtete ESPN am Montag. Damit schreibt der Wilson NFL-Geschichte: Er ist der erste Receiver, der nach nur drei Spielzeiten in der Liga einen Vertrag mit einem durchschnittlichen Jahresverdienst von über 31 Millionen Dollar erhält.

Langfristige Bindung bis 2031

Der 24-Jährige hat noch zwei Jahre seines Rookie-Vertrags übrig, im Anschluss tritt der neue Vertrag in Kraft. Mit der Vertragsverlängerung bleibt Wilson also für die nächsten sechs Jahre bei den Jets, bis ins Jahr 2031.

Ein neuer Maßstab für Receiver

Der Vertrag setzt einen neuen Maßstab für Wide Receiver in der NFL und unterstreicht Wilsons Bedeutung für das Team. Mit seiner beeindruckenden Leistung in den vergangenen drei Saisons hat sich Wilson als unverzichtbarer Bestandteil der Jets-Offensive etabliert. Sein neuer Vertrag spiegelt nicht nur sein Talent wider, sondern auch das Vertrauen der Jets in seine zukünftige Entwicklung.