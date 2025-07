Übler Trainingsunfall schockiert NFL - Linebacker regungslos!

Russell schleuderte in der Luft, krachte zu Boden und bewegte sich nicht mehr. Medizinisches Personal stürmte sofort heran, stabilisierte den 25-Jährigen auf einem Spineboard und brachte ihn per Cart vom Feld.

Cardinals-Update nach Unfall: „Wach und bei Bewusstsein“

Der Klub teilte kurz darauf auf X mit, Russell sei „wach, ansprechbar und habe Gefühl in allen Gliedmaßen“. Zur Abklärung von Kopf- und Nackenverletzungen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Über die genaue Diagnose machten die Cardinals zunächst keine Angaben.

Defensive Tackle Calais Campbell zeigte sich später sichtlich betroffen: „So etwas will niemand sehen. Ich bete, dass alles gut ausgeht. Ich wurde selbst schon einmal vom Feld gefahren und war hinterher okay - hoffentlich ist es bei ihm genauso.“ Die Szenen dauerten insgesamt kaum zehn Minuten, hinterließen aber einen bleibenden Eindruck.

NFL-Linebacker erst seit dieser Saison bei den Cardinals

In 30 Partien (vier Starts) verbuchte er 36 Tackles, zwei abgewehrte Pässe, einen Sack und einen Tack­le for Loss. Zuletzt steigerte er seine Einsatzzeit deutlich: In der vergangenen Saison stand er in 16 Begegnungen auf dem Rasen, startete dreimal und kam auf 25 Tackles sowie zwei Pass-Break-ups.