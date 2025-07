Verletzungsschock für Team des deutschen NFL-Superstars!

SPORT1 18.07.2025 • 09:34 Uhr Die Detroit Lions setzen Levi Onwuzurike auf die Reserve/PUP-Liste - damit verpasst der Teamkollegen von Amon-Ra St. Brown den Saisonstart der NFL. Neben ihm sind weitere Schlüsselspieler verletzt.

Die Detroit Lions müssen mindestens in den ersten vier Spielen der neuen NFL-Saison auf Defensive Tackle Levi Onwuzurike verzichten. Der Teamkollege von Receiver-Star Amon-Ra St. Brown wurde am Donnerstag auf die Reserve/Physically Unable to Perform-Liste gesetzt. Die genaue Art seiner Verletzung ist nicht bekannt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Onwuzurike unterschrieb in dieser Offseason einen Einjahresvertrag bei den Lions. Er erlebte ein erfolgreiches Comeback im Jahr 2024, nachdem er sich von einer Rückenverletzung erholt hatte. In der vergangenen Saison startete er in zehn seiner sechzehn Spiele, erzielte insgesamt 28 Tackles, 1,5 Sacks und erreichte mit 13 Quarterback Hits einen Karrierehöchstwert.

NFL-Mitfavorit plagen Verletzungssorgen

Neben Onwuzurike haben die Lions auch die Defensive Tackles Alim McNeill und Mekhi Wingo auf die Active/Physically Unable to Perform-Liste gesetzt. McNeill, der sich im Dezember einen Kreuzbandriss zuzog, und Wingo, der im November eine saisonbeendende Knieverletzung erlitt, können während des Trainingscamps jederzeit von der Liste genommen werden, sobald sie die medizinische Freigabe erhalten.