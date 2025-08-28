Chiefs-Schock: Heftige Sperre für NFL-Superstar!

SPORT1 28.08.2025 • 10:03 Uhr Die Kansas City Chiefs müssen die NFL-Saison ohne ihren besten Receiver beginnen. Rashee Rice wird wegen seines Raserei-Vergehens lange gesperrt.

Die Kansas City Chiefs müssen in den ersten sechs NFL-Wochen ohne Rashee Rice auskommen. Der 25-jährige Wide Receiver akzeptierte eine Sperre wegen Verstoßes gegen die Personal-Conduct-Policy der NFL.

Erst am 7. Oktober gegen die Las Vegas Raiders darf er wieder auf den Roster zurückkehren. Damit fehlt Quarterback Patrick Mahomes vorerst seine wichtigste Anspielstation - eine Hypothek, die das Team nur mit einem klaren Plan kompensieren kann.

Chiefs planen mit „Option B“ zum NFL-Start

Schon beim ersten Training nach dem 53-Mann-Cut herrschte ungewohnte Stille: Kein Rice, keine Jubelrufe nach spektakulären Catches. Offensive Coordinator Matt Nagy hatte dieses Szenario jedoch längst einkalkuliert.

„Wir haben das durchgespielt“, erklärte er. „Jetzt gilt es, Gesundheit und Sperre gleichzeitig zu managen.“ Die Rotation setzt auf Xavier Worthy, Hollywood Brown, JuJu Smith-Schuster und Tyquan Thornton. Rookie Jalen Royals erhält zusätzliche Reps, um die Lücke im Slot zu stopfen.

Rice-Sperre: Neue Rollenverteilung für Mahomes

Beim Duell gegen die Los Angeles Chargers in São Paulo dürfte Mahomes häufig Sets mit zwei Tight Ends spielen: Travis Kelce und Noah Gray sollen für Stabilität sorgen.

Im Slot wechseln sich Smith-Schuster und Brown ab, während Worthy und Thornton als Deep Threats die Secondary um Derwin James Jr. testen sollen. Gray zeigt sich optimistisch: „Egal wer auf dem Feld steht - wir vertrauen dem Game Plan. Das wird Spaß machen.“

Im Preseason-Finale gegen die Chicago Bears glänzte die Offense bereits ohne Rice im Mittelpunkt. Mahomes feuerte einen 58-Yard-Pass auf Thornton, Worthy tanzte Verteidiger nach kurzem Pass aus und Smith-Schuster pflückte einen umkämpften Ball in der Mitte.

Brown wurde sogar geschont. Dennoch ist allen klar: Rice’ Mischung aus Speed und Physis, die Yards nach dem Catch ermöglicht, lässt sich nicht eins zu eins ersetzen.

Warum Rice die Sperre akzeptierte

Nach Informationen aus seinem Umfeld wollte Rice die Strafe früh im Jahr absitzen, um im November und Dezember voll einsatzfähig zu sein. Zusätzlich erhält sein rechtes Knie, das vergangene Saison operiert wurde, wertvolle Regenerationszeit.

Juristisch ist der Fall heikel: Rice wurde im Juli zu 30 Tagen Haft und fünf Jahren Bewährung verurteilt, nachdem er einen Mehrfach-Unfall in Dallas wegen zu schnellen Fahrens verursacht hatte. Bei erfolgreichem Abschluss der Bewährung wird das Verfahren eingestellt.

Der Receiver kündigte an, während der Sperre individuell zu trainieren. „Das ist mein Job, meine Leidenschaft. Ich arbeite hart, um so schnell wie möglich zurückzukommen“, erklärte er.

