Cooper zurück! Spektakulärer NFL-Move

SPORT1 26.08.2025 • 12:04 Uhr Die Las Vegas Raiders holen Wide Receiver Amari Cooper per Einjahresdeal zurück. Das Comeback soll Geno Smith helfen und einem möglichen Abgang von Jakobi Meyers vorbeugen.

Spektakulärer Move in der NFL: Die Las Vegas Raiders bringen einen alten Bekannten zurück ins „Silver and Black“. Der 31-jährige Wide Receiver Amari Cooper unterschreibt laut ESPN einen Einjahresvertrag - sieben Jahre nach seinem spektakulären Abschied.

{ "placeholderType": "MREC" }

Cooper war 2015 an Position vier gedraftet worden, damals noch in Oakland. In 52 Partien für die Raiders fing er 225 Pässe für 3.183 Yards und 19 Touchdowns, knackte in seinen ersten beiden Spielzeiten jeweils die 1.000-Yard-Marke.

NFL: Cooper erlebt bewegte Odyssee

Im Oktober 2018 verschiffte ein Trade Cooper zu den Dallas Cowboys, 2022 ging es weiter zu den Cleveland Browns. Dort blieb er nicht lange: Die Buffalo Bills holten ihn vergangenen Oktober für einen Drittrunden-Pick 2025.

In Buffalo kam der Routinier in acht Hauptrunden- und drei Playoff-Partien zum Einsatz, laborierte jedoch zeitweise an einer Handgelenksverletzung.

{ "placeholderType": "MREC" }

20 Receptions bei 32 Targets, 297 Yards und zwei Touchdowns bedeuteten den schwächsten Output seiner Karriere; in der Postseason kamen sechs Catches ohne Score hinzu.

Insgesamt stehen für Cooper 711 Receptions, 10.033 Yards und 64 Touchdowns zu Buche, siebenmal übertraf er die 1.000-Yard-Schwelle - 2023 mit persönlichem Rekord von 1.250 Yards.

Trade-Forderung von Jakobi Meyers

Coopers Comeback fällt in eine heikle Phase: Der 28-jährige Jakobi Meyers hat laut ESPN einen Trade verlangt, weil er im letzten Vertragsjahr ohne garantiertes Gehalt steht.

Die Raiders wollen den Passempfänger nicht abgeben. Dabei lieferte Meyers in der vergangenen Saison Bestwerte ab: 87 Catches, 1.027 Yards, vier Touchdowns.

{ "placeholderType": "MREC" }

Tiefe im Receiver-Room

Hinter Meyers und Cooper wirkt die Tiefe der Raiders dünn. Tre Tucker kam zuletzt auf 47 Receptions für 539 Yards. Zwei Rookies sollen Abhilfe schaffen: Der 1,96 Meter große Dont’e Thornton Jr. rannte beim Combine die 40 Yards in 4,3 Sekunden und hat sich im Training Camp einen Startplatz erarbeitet.

Seine Big-Play-Gefahr ist offensichtlich, doch an der Präzision seiner Routen und an der Abstimmung mit dem neuen Starting-Quarterback Geno Smith feilt er noch.

Jack Bech, Pick 58 des Drafts, agiert bislang überwiegend mit der Second-Team-Offense.

{ "placeholderType": "MREC" }

Was Cooper den Raiders bringt

Mit Cooper gewinnt Las Vegas einen Routenläufer allererster Güte, der Defenses sowohl vertikal als auch in der Midrange attackieren kann.

Seine Erfahrung - zehn Jahre in der Liga, vier Pro-Bowl-Einladungen - soll vor allem den jungen Receivern als Vorbild dienen. Head Coach Antonio Pierce erhält damit eine zusätzliche Waffe, um Smith nach seinem Wechsel aus Seattle den Einstieg zu erleichtern.

Ob der Veteran an frühere Glanzzeiten anknüpfen kann, hängt vor allem von seiner Gesundheit und der Pass-Protection ab.

{ "placeholderType": "MREC" }